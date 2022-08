Boca Juniors, rissa tra Zambrano e Benedetto: puniti dal club con 2 gare di stop

Caos in casa Boca Juniors dopo la lite furibonda tra compagni di squadra nell'ultimo match. Protagonisti Carlos Zambrano e Dario Benedetto che, all'intervallo della sfida di domenica contro il Racing Avellaneda, erano arrivati alle mani mostrando, al rientro per il secondo tempo, i segni della colluttazione sul proprio corpo.

SEGNI E PUNIZIONE - Una situazione, quella andata in scena tra i tesserati del club argentino, che è diventata presto virale sul web e che è stata confermata anche dalla società. In queste ore, infatti, il Boca ha agito di conseguenza punendo i diretti interessati. Sul sito del club, ecco la nota ufficiale che vede Zambrano e Benedetto essere colpiti con 2 turni di stop: "Il Club Atlético Boca Juniors, dopo i fatti accaduti domenica scorsa, informa che i giocatori Darío Benedetto e Carlos Zambrano non faranno parte della prima squadra nelle prossime due partite".