Boca Juniors, sospiro di sollievo: giocatori contagiati dal coronavirus in diminuzione. Anche Zarate si allena

Piccolo sorriso in casa Boca Juniors. Il focolaio di contagi da coronavirus scoppiato nello spogliatoio sembra essere in netto calo con i calciatori che starebbero riprendendo le normali attività. Dopo che 18 professionisti erano stati colpiti dal Covid-19, tra gli Xeneizes era scoppiato l’allarme che, per fortuna, sembra piano piano rientrare.

Boca Juniors: anche Zarate si allena

Come riporta Olé, sorride il Boca Juniors. Il focolaio che aveva coinvolto la squadra sembra ormai alle spalle o quasi. Il coronavirus, che aveva colpito anche una vecchia conoscenza del nostro calcio, Mauro Zarate, pare aver dato una tregua al club.

Ilgiocatore, che era asintomatico, sarebbe guarito e già in queste ore dovrebbe allenarsi agli ordini di mister Russo. Ricordiamo che il club argentino dovrebbe affrontare tra meno di una settimana il Libertad nella prima partita di Copa Libertadores. Il recupero dei giocatori colpiti dal coronavirus sembra essere il primo passo per disputare la gara che sembrava essere a rischio.

