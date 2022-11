Boca Juniors, troppe espulsioni contro il Racing: la gara termina in anticipo

Incredibile quanto accaduto in Argentina nella Supercoppa o, se preferita, nel Trofeo de Campeones. Protagonisti Boca Juniors e Racing Club che hanno giocato una gara sentitissima e dall'elevato contenuto "falloso". Ebbene sì, perché dopo i tre espulsi nei tempi regolamentari - 2 per gli Xeneizes - ecco scoppiare una vera e propria lotta in stile Far West.

Il risultato? 10 cartellini rossi totali e il Boca Juniors che arriva a non avere il numero legale per proseguire la sfida. 2-1 per il Racing e gara che termina in anticipo. Nei tempi regolamentari c'erano già state tre espulsioni: due per il Boca, una per il Racing ma dal 125esimo in poi si è scatenato il caos.