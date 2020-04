Boca Juniors, Villa nel caos: la compagna lo denuncia per violenza e mostra le immagini sui social

Caos Sebastian Villa. L’attaccante del Boca Juniors è stato accusato dalla compagna Daniela Cortes di violenza e maltrattamenti. La donna ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un filmato accompagnato da una lunga spiegazione.

Le immagini forti, che vedono la ragazza in lacrime con lividi e segni evidenti di lesioni, stanno facendo il giro del web. La donna ha scritto nel suo messaggio: “Questo è il vero Sebastian Villa che maltratta le donne”. Parole forti e dette al plurale perché come poi aggiunto: “Non solo l’unica”. Brutto episodio di cui si parlerà indubbiamente, aspettando la posizione ufficiale anche del calciatore, fresco di titolo col Boca Juniors che ha già rilasciato alcune parole sempre via social: “Non so con quale intenzione sia stato pubblicato questo video ma chiarirò tutto con le persone competenti”.