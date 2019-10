Boca Juniors vittoria amara contro il River Plate: non basta l’1-0, passano i Millonarios. De Rossi in panchina

Il River Plate è la prima finalista della Copa Libertadores 2019. Alla Bombonera il Boca Juniors non riesce a capovolgere il 2-0 dell’andata. L’1-0 è utile solo per la gloria. I Millonarios vanno in finale.

Secondo finale consecutiva per la squadra di Marcelo Gallardo che forti del punteggio della gara d’andata riescono ad ottenere l’accesso alla finalissima che giocheranno contro la vincente tra Flamengo e Gremio. Il derby brasiliano si disputerà stanotte (si riparte dall’1-1), mentre la finalissima di Santiago si giocherà il prossimo 23 novembre. Niente da fare anche per Daniele De Rossi. Il centrocampista italiano è stato spettatore del match a causa degli infortuni patiti nel recente periodo. Per lui 90 minuti di panchina a guardare i compagni.