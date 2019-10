Bojan, amarcord Barcellona: “Alla Masia il periodo migliore della mia vita, una scuola eccezionale”

Sono ormai passati già da parecchio tempo gli anni delle giovanili nel Barcellona per Bojan Krkic, attaccante classe 1990 attualmente in forza al Montréal Impact, in MLS. In occasione del quarantesimo anniversario della nascita della Masia, struttura di formazione del vivaio dei blaugrana, anche l’ex Roma e Milan ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a proposito: “È la miglior scuola del mondo, o comunque una delle migliori – riprendiamo dal Mundo Deportivo -. Da bambini non si è pienamente coscienti, ma si ha davvero tutto, dal punto di vista umano e da quello calcistico. È stata la miglior fase della mia vita, un momento di apprendimento continuo, tante e indimenticabili esperienze”.

Bojan si è unito a 9 anni nel settore giovanile del Barça, restando in prima squadra dal 2007 al 2011, prima di vari prestiti e la separazione definitiva del 2014 allo Stoke City del suo grande estimatore Hughes.