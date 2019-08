Bojan Krkic saluta lo Stoke City: ufficiale la rescissione. Futuro in MLS per l’attaccante

L’ex stellina del Barcellona Bojan Krkic è pronta ad una nuova avventura. L’attaccante serbo che ha militato anche in Serie A con le maglie di Roma e Milan, dal 2014 allo Stoke City con brevi parentesi al Magonza e all’Alaves, ha rescisso il proprio contratto con il club inglese per trasferirsi, forse, in MLS.

Lo ha annunciato lo stesso club di Championship attraverso i propri canali ufficiali: “Stoke City conferma la rescissione consensuale con Bojan. Lo spagnolo si è unito ai Potter nell’estate del 2014: 85 presenze tra campionato e coppa, segnando 16 gol. Il Club coglie l’occasione per ringraziare Bojan per i suoi sforzi negli ultimi cinque anni e gli auguriamo ogni successo per il futuro”.

Adesso il giocatore potrà accordarsi con il Montreal Impact, squadra che milita nella MLS americana.