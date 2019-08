Bolivia, arbitro assegna un rigore dopo aver fatto il gesto del VAR…che non c’è!

Curioso episodio, quello andato in scena in Bolivia durante la gara tra Always Ready e Bolivar. L’arbitro Raul Orosco, al 95′ minuto della sfida, ha infatti assegnato un calcio di rigore alla formazione locale dopo aver fatto il gesto del VAR ed essersi portato una mano all’orecchio: peccato, però, che l’assistenza video non sia ancora presente nel campionato boliviano…

Una decisione che, ovviamente, ha lasciato increduli giocatori e staff del Bolivar, che però si sono potuti consolare pochi attimi dopo: il penalty è infatti finito sul palo e la squadra ha potuto portare a casa i tre punti. Ma la perplessità legata all’episodio rimane…