Bolivia, esonerato il ct Costas. In arrivo una vecchia conoscenza della Serie A

L’argentino, che era stato ingaggiato nel novembre scorso al posto del venezuelano Cesar Farias, lascia con uno score disastroso di una vittoria, in amichevole contro l’Arabia Saudita, un pareggio e ben otto sconfitte in dieci partite e non sarà quindi sulla panchina de La Verde per i prossimi match del girone sudamericano verso il prossimo Mondiale, il 16 novembre a La Paz contro il Perù e il 21 a Montevideo contro l’Uruguay di Marcelo Bielsa.