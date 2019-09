Bolivia, incredibile: duro infortunio per Cuéllar, va in ospedale… nel bagagliaio di un taxi!

Clamoroso quanto capitato in Bolivia nella partita giocata tra Oriente Petrolero e Guabirá: il difensore Mario Cuéllar ha riportato un duro infortunio, fratturandosi la caviglia sinistra, e lo staff medico ha avuto serie difficoltà per il trasporto del calciatore nell’ospedale più vicino. Insomma, allo Stadio Ramón Tahuichi di Santa Cruz de la Sierra non era presente nemmeno un’ambulanza, per cui il giocatore classe ’89 è stato posizionato, dolorante, nel bagagliaio di un taxi per essere portato nella struttura ospedaliera meno distante per gli accertamenti del caso. Una situazione incredibile che si fatica a raccontare da quanto bizzarra. Cuellar è anche difensore della Nazionale boliviana, con cui ha totalizzato finora 2 presenze.