Bomba dalla Francia: Mbappé rinnoverà a maggio col Psg

Cambio di programma per il futuro del giovane attaccante?

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniel Riolo di RMC Sport, Kylian Mbappé rinnoverà il suo contratto col club parigino e lo farà molto presto. "So che nessuno ci crederà ma firmerà il rinnovo a maggio", le parole dell'uomo. Sempre da quanto riportatato dall'emittente, secondo l'ex Psg e oggi opinionista Jerome Rothen, potrebbe esserci stato anche l'interessamento di un'altra squadra per il francese oltre a Real Madrid e Barcellona. Non è dato sapere quale sia.