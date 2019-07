Bomba di mercato dalla Spagna, Rakitic saluta il Barcellona: Manchester United e Inter pronte all’affondo

Ivan Rakitic è ufficialmente sul mercato. Dalla Spagna sono sicuri: il Barcellona ha messo in vendita il croato. Stando a quanto riporta Sport, infatti, il club blaugrana ha deciso di non rinnovare il contratto al classe ’88, in scadenza fra due anni, e intende provare a monetizzare il più possibile dalla sua cessione già quest’estate. Si parte da 50 milioni di euro e due squadre sarebbero già pronte ad offrire tale somma.

Si tratta di Inter e Manchester United che accoglierebbero a braccia aperte Rakitic. Il croato rappresenterebbe una valida alternativa a Pogba in casa Red Devils, mentre l’Inter, con la partenza quasi scontata di Nainggolan, Joao Mario e Borja Valero dovrebbe trovare un sostituto. In tal senso, il crotato del Barcellona avrebbe anche dato la sua preferenze per i nerazzurri dove troverebbe Perisic e Brozovic, compagni di nazionale.