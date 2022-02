Bomba esplode nel bus del Bahia: portiere rimasto ferito ma gara si gioca

Brutto episodio subito dalla squadra brasiliana

Come mostrato dalla stessa società sui social, il pullman non ha retto l'esplosione è l'ordigno ha creato non pochi problemi al mezzo provocando anche il ferimento di un giocatore. Il fatto è avvenuto mentre la squadra si stava dirigendo verso il proprio stadio, l'Arena Fonte Nova, in vista della sfida di Copa do Nordeste.