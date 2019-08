Bony, dalla Premier League alla…quarta serie: si allena col Newport

Nelle 2015 venne acquistato dal Manchester City per 35 milioni di euro, adesso Wilfred Bony è alla disperata ricerca di una nuova squadra, tanto da allenarsi in quarta serie col Newport County.

L’attaccante di origine ivoriana, classe ’88 è svincolato e, stando a quanto riporta Goal, per tenersi in forma si allena con il club di League Two. Per Bony è stata una parabola discendente che, adesso, è da interrompere, magari con un’offerta importante anche dalla Serie A.

L’ivoriano era stato un grande colpo per i Citizens nel mercato invernale del 2015 e i suoi numeri, almeno in zona gol, non erano neppure stati pessimi.Dopo le recenti esperienze, il centravanti prima dello Swansea, in Championship, poi del Al Arabi in Qatar aveva totalizzato 14 presenze e 6 gol, sintomo di un buon fiuto realizzativo. Superati i 30 anni, Bony è adesso arrivato al momento fondamentale della carriera di un calciatore e spera di avere l’occasioni di ricalpestare campi di calcio importanti, quantomeno più di quelli in cui è costretto ad allenarsi ora, con tutto il rispetto per il Newport County.