Bordeaux, tifosi in piazza per sostenere il club finito in terza divisione

Un club francese con tanta storia alle spalle è finito nell'abisso della National 1. La retrocessione del Bordeaux in terza divisione è stata confermata in appello dalla Dncg, la Commissione di controllo dei club professionistici francesi. Il club, retrocesso sul campo in Ligue 2 alla fine della scorsa stagione, è stato poi sanzionato per gravi problemi finanziari. Il presidente Lopez nei giorni scorsi aveva ammesso che in caso di decisione sfavorevole il club rischiava il fallimento. Oggi dalle ore 16 si è svolta una marcia a sostegno del club, partita da Place Pey Berland poi si è snodata in città.