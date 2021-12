Borussia, Bellingham esagera e giustizia ordinaria e sportiva aprono fascicolo

Hanno fatto rumore le dichiarazioni di Bellingham che, al termine della partita che il suo Borussia Dortmund ha perso con il Bayern, ha puntato il dito contro l’arbitro Felix Zwayer, colpevole, a suo dire, di aver concesso un rigore generoso

Dopo la sconfitta del Borussia Dortmund nel Klassiker contro il Bayern Monaco e le polemiche seguite per l'arbitraggio, il giovane centrocampista giallonero Jude Bellingham è finito nel mirino della Federcalcio tedesca per alcune accuse rifilate nei confronti del direttore di gara Felix Zwayer. Le parole di Bellingham che avrebbero indispettito la DFB: “Se guardi a molte decisioni durante la partita, cosa puoi aspettarti se chiami un arbitro che ha truccato le partite in passato a dirigere la gara più importante in Germania?".