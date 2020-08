Borussia Dortmund, 10 milioni per convincere Sancho a… restare

Il Manchester United, e non solo, spinge per Jadon Sancho. L’esterno d’attacco del Borussia Dortmund piace ai Red Devils che sarebbero pronto a sborsare grandi cifre, anche se non esattamente quelle richieste dai vice campioni di Germania. La volontà del calciatore sembra essere quella di andare in Premier League ma forse, qualcosa potrebbe cambiare.

Sancho: il Borussia Dortmund pensa a maxi ingaggio

Ben 4 milioni di euro in più di stipendio. Sarebbe questa la mossa del Borussia Dortmund per convincere il talento inglese a restare in Germania. Stando a quanto riporta la Bild, il club giallonero sarebbe disposto ad arrivare fino a 10 milioni di ingaggio pur di non veder partire Sancho in Premier League. Un accordo a cifre monstre per il classe 2000 che è tra i talenti più promettenti del panorama calcistico mondiale. Per convincerlo a rimanare in Bundesliga, la società sarebbe disposta a tutto. Da vedere quindi cosa deciderà il diretto interessato che potrebbe farsi ingolosire dalla proposta e dire no, per ora, all’interesse del Manchester United…

INCIDENTE PICCANTE PER LA SPORTIVA