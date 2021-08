Borussia Dortmund-Bayern, le formazioni ufficiali

Stasera in palio a Dortmund la Supercoppa nazionale

Primo trofeo della stagione in Germania questa sera. Al Signal Iduna Park di Dortmund si gioca il 'De Klassiker' tra due squadre che si daranno battaglia per la vittoria della Supercoppa nazionale. E' sfida nella sfida tra Haaland e Lewandowski. Nagelsmann sceglie Coman. Rose con Moukoko in difesa. Diretta su Sky Sport Uno alle 20.30.