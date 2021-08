Borussia Dortmund-Bayern Monaco diretta e streaming: dove vedere il match oggi

Si gioca questa sera la gara valida per la Supercoppa di Germania

La sfida odierna è in programma al Signal-Iduna Park di Dortmund, casa della formazione di Marco Rose. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.30. Gli appassionati che vorranno vedere live l'evento avranno diverse opzioni per farlo. Sarà possibile assistere in diretta tv a Borussia Dortmund-Bayern Monaco, gara unica che mette in palio la Supercoppa di Germania, su Sky che detiene anche i diritti della Bundesliga. Per assistere al match basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno e godere dello spettacolo. Il match sarà visibile in diretta anche in streaming: Sky mette infatti a disposizione dei propri abbonati l'applicazione Sky Go, facilmente utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.