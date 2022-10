Borussia Dortmund-Bayern Monaco, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il classico tedesco alle 18:30.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco si giocherà oggi, sabato 8 ottobre 2022 alle ore 18:30 per il classico di Germania in Bundesliga. Grande attesa per una partita che non è mai banale.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, formazioni e dove vederla

Borussia Dortmund-Bayern Monaco o se preferite il "Der Klassiker" è in programma sabato 8 ottobre 2022 e verrà disputato al Signal Iduna Park di Dortmund. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18:30.

Per gli appassionati del campionato tedesco sarà possibile guardare la partita in diretta sui canali Sky e precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite): in entrambi i casi gli abbonati potranno seguire la gara in 4K HDR.

Il match sarà visibile in diretta streaming tramite l'app di Sky, ovvero Sky GO, scaricabile su dispositivi mobili o PC, e sulla piattaforma NOW TV. che dà la possibilità di acquistare il singolo evento.

Di seguito le probabili formazioni del match:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Sabitzer; Sané, Musiala, Mané; Gnabry.

Dovrebbero essere ancora out in casa bavarese Kimmich e Muller a causa del Covid che gli ha fatto saltare anche la sfida di Champions della settimana. In campo Sané, Musiala, Gnabry e Mané a comporre il terzetto più uno in avanti. Nei gialloneri del Borussia modulo speculare con Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko che dovrebbero agire in avanti. Lo spettacolo è garantito per la sfida di Bundesliga non solo in campo ma anche sugli spalti dove da sempre i tifosi di casa, così come quelli ospiti, vivono a 360° questo evento.