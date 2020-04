Borussia Dortmund disposto a tutto per trattenere a Sancho: la promessa in caso di rifiuto al Manchester United

Jadon Sancho piace, e non poco, al Manchester United. L’esterno del Borussia Dortmund ha dimostrato di essere uno dei talenti più importanti del panorama calcistico mondiale e su di lui sono forti gli interessi di molte big d’Europa. Su tutte, appunto, il club Red Devils.

Ma la società tedesca avrebbe in mente un piano per trattenere, almeno per un’altra stagione, il talentino inglese classe 2000. Come riporta la Bild, infatti, il Borussia Dortmund avrebbe promesso a Sancho un aumento di ingaggio fino a 4 milioni a stagione al giocatore ma solo se rifiuterà le avances che arrivano dall’Inghilterra. Sul calciatore, oltre al Manchester United, anche Arsenal e Chelsea.

Il CAPITANO DEL BORUSSIA DORTMUND SUL FUTURO DEL COMPAGNO DI SQUADRA