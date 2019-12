Borussia Dortmund, guaio domestico per Witsel: ricoverato in terapia intensiva

Un incidente domestico non da poco per Axel Witsel del Borussia Dortmund, che salterà quindi il match importantissimo di Champions League contro lo Slavia Praga. Non sono chiare le dinamiche, ma il centrocampista belga è caduto nella propria abitazione e ha riportato fratture al viso non da poco: apparso grave fin da subito, è stato portato in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Il tecnico Lucien Favre, nella conferenza stampa pre Champions, ha parlato delle condizioni del suo giocatore Witsel, mentre un portavoce del club giallonero ha sottolineato che il calciatore si trova già a casa, ma che per questa problematica non potrà più scendere in campo per le ultime partite del 2019.

