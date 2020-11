Borussia Dortmund, Haaland ancora in gol e Favre questa volta non sbaglia il conto: siparietto in campo e sui social

Lucien Favre stavolta ha fatto centro e non ha perso il conto dei gol del suo bomber Erling Haaland, come era avvenuto nella sfida di Bundesliga contro l’Hertha Berlino. Il tecnico del Borussia Dortmund è stato pizzicato dalle telecamere e dagli stessi componenti dello staff della comunicazione del club tedesco mentre indicava al norvegese un numero con le dita: il due, ovvero le reti segnate dal centravanti nella partita di Champions League contro il Bruges.

Haaland 2 gol: Favre ci azzecca

“Solo due”, sembra dire Favre con le dita rivolgendosi ad Haaland. E anche questa volta, con stupore, e sicuramente con un pizzico di fastidio, Haaland risponde con uno sguardo decisamente poco contento. Tutto uno scherzo ed un siparietto creatosi in panchina che ha fatto presto il giro del web, tanto che la stessa società tedesca ha voluto ironizzare mostrando uno scatto di quel momento curioso. “Caption this”, ha scritto il Borussia Dortmund.

Per l’attaccante norvegese è stata una serata da record. Con le due reti messe a segno ha raggiunto quota 15 gol totali in Champions League in sole 12 apparizioni. Il giovane è il più veloce giocatore ad esserci riuscito in così poco tempo.