Borussia Dortmund, Haaland out per infortunio all’anca: “Tornerò più forte”

L'attaccante norvegese si è fatto male

Piove sul bagnato in casa Borussia Dortmund. Dopo la pesante sconfitta rimediata in Champions League nella terza gara del girone, i gialloneri devono fare i conti con l'infortunio del loro bomber Erling Haaland. Il centravanti, già alle prese con alcuni acciacchi qualche tempo fa, deve fermarsi per diverso tempo a causa di un problema all'anca. A darne l'ufficialità prima il tecnico Rose e poi lo stesso giocatore con un post sui social.