Borussia Dortmund, i tifosi disegnano e scelgono la maglia 2023-24

L'iniziativa del club era partita già da diverse settimana e dopo migliaia di progetti si è arrivati a 9 finalisti

Ha riscosso grande successo l'iniziativa del Borussia Dortmund di coinvolgere i propri tifosi nella creazione della maglia della stagione 2023-24. Il progetto, iniziato nei mesi scorsi, è arrivato ora alle fase più calde dove solo 9 "disegni" proposti dai fan si giocano la vittoria per essere scelti come modello per la divisa.