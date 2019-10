Borussia Dortmund, il CEO Watzke: “Dobbiamo ispirarci alla Juventus, più attenzione al risultato”

“Dobbiamo ispirarci alla Juventus”. Parola di Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, certamente preoccupato per l’inizio di stagione della propria squadra, al momento ottava in classifica in Bundesliga, a -3 dal Bayern capolista ma con tante formazioni in mezzo da superare. “Alla Juve sono estremamente concentrati sul raggiungimento del risultato e noi dobbiamo fare altrettanto – ha detto al Süddeutsche Zeitung -, perché non serve solo essere valutati sul bel gioco, ma anche attraverso i risultati, che si ottengono pure solidificando l’assetto difensivo”.

Il gioco espresso dall’allenatore Favre infatti è sempre stato elogiato, ma per diventare grandi e maturi serve anche maggiore attenzione sul risultato finale delle partite. Oggi alle 18.55 i gialloneri sfideranno lo Slavia Praga in trasferta per la seconda giornata di Champions League, in attesa della doppia sfida all’Inter.