Borussia Dortmund k.o. in casa, Hummels: “Giochiamo in modo insensato”

Le parole di rabbia del difensore dopo il 2-4 subito dai Rangers in Europa League

Momento difficile in casa Borussia Dortmund dove bisogna fare i conti con la sconfitta inattesa in Europa League per 2-4 contro i Rangers. I tedeschi, privi del loro centravanti Haaland, non sono riusciti a mettere in piedi una buona prova e, anzi, si sono complicati la vita con un pesante k.o. che li mette in pericolo eliminazione anche in vista del ritorno in Scozia.