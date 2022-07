Borussia Dortmund, Kehl rassicura: “L’operazione di Haller è andata bene”

Sebastien Haller non sta passando un bel periodo della sua vita, dopo aver scoperto l'esistenza di un tumore ai testicoli, in seguito a un malessere avvertito in allenamento. L'attaccante 28enne è appena arrivato al Borussia Dortmund, pronto per cominciare la sua nuova avventura in Bundesliga, ma si è visto fermato da un grave problema di salute. Le cure sono iniziate immediatamente, non appena riscontrato il problema e il primo step è stato superato con successo. A poche ore dal match contro il Monaco 1860 valido per la coppa nazionale, il direttore sportivo giallonero Sebastian Kehl è tornato a fornire aggiornamenti importanti sulle condizioni del centravanti: