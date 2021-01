Borussia Dortmund, l’ammissione di Watzke: “Sancho aveva in mente il Manchester United. Suo calo dovuto anche a questo”

“Jadon Sancho era pronto a trasferirsi al Manchester United in estate”. A confermarlo è stato, ai microfoni di Kicker, l’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke.

Il dirigente ha parlato della situazione del talento inglese che non sta vivendo un periodo fortunato, forse anche a causa dei tanti rumors di mercato: “L’idea era che l’offerta del Manchester United si basasse su un pagamento in diverse rate per diversi anni. Credo che da quel momento Sancho avesse in mente davvero il Manchester United. Forse si era inconsciamente lasciato trasportare da questo e per questa ragione ha perso confidenza. Il suo momento di appannamento? Penso che gli bastino 2-3 gol per tornare quello che conosciamo. Lui è ancora uno dei migliori talenti al mondo”.