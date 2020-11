Borussia Dortmund, Moukoko stupisce: “Non posso farci nulla se sono bravo a calcio. Feeling con Reyna? Non parliamo mai perché…”

Gongola il Borussia Dortmund che oltre ad aver azzeccato l’acquisto di Erling Haaland nella passata stagione, sta ammirando alcuni giovanissimi talenti crescere in maniera esponenziale. Tra questi Giovanni Reina e il 16enne Youssoufa Moukoko. Proprio quest’ultimo ha parlato ai microfoni di Goal e DAZN del suo exploit delle ultime settimane che lo ha portato ad essere il più piccolo calciatore a debuttare in Bundesliga.

Moukoko: calcio e compagni

“Non posso farci nulla se sono bravo a giocare a calcio”, ha detto Moukoko parlando delle sue doti. “Credo che questo sia la dimostrazione che il duro lavoro paga. Chi lavora sempre al massimo ottiene risultati. Essere un calciatore professionista è sempre stato il mio sogno e quando hai un sogno devi essere sempre un leone pur di raggiungerlo”.

Ma tra i vari talenti del Borussia Dortmund, anche il suo compagno Giovanni Reyna con il quale Moukoko ha un rapporto davvero unico: “Abbiamo un ottimo feeling, anche se praticamente non parliamo. Il motivo? Beh, io non parlo inglese e lui non parla tedesco. Però in campo ci capiamo alla perfezione”.