Borussia Dortmund, Reus: “Dispiace per addio Sancho ma spero possa coronare suo sogno”

Il tedesco fa il punto sulla situazione del club e sul mercato

RITIRO - "Ho notato che avere più tempo a disposizione per la preparazione estiva è soltanto un bene per me. Ne ho bisogno, per me stesso e per il mio gioco", ha detto Reus. "Le cose procedono bene, ci siamo allenati nel modo migliore anche se nelle prime uscite amichevoli non abbiamo vinto. Il nuovo mister? Con Rose ci siamo sentiti quando è diventato allenatore ed eravamo ancora in vacanza. Non è facile per lui adesso con la squadra ancora non completa ma posso dire che è un bravo allenatore, molto attento ai particolari e penso si possa fare bene".