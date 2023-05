Borussia Dortmund, Reus e il titolo sfumato: “La delusione mi ha sopraffatto ma…”

Non solo il messaggio di Jude Bellingham . Anche Marco Reus si è preso qualche giorno prima di tornare a parlare col mondo del Borussia Dortmund , ed in particolare quello dei tifosi, dopo la cocente delusione per il titolo di Bundesliga perso all'ultima giornata.

Il tedesco ha rivolto ai fans gialloneri una sorta di lettera aperta su Instagram: "È difficile per me esprimere a parole pensieri, sentimenti e emozioni in questo momento. In ogni caso, è assolutamente importante per me dire grazie! Quello che la famiglia del BVB ha fatto per noi sabato, l'euforia, l'umore intorno allo stadio, gli auguri ricevuti e sentiti da tutta la Germania, è unico!!", ha scritto Reus facendo riferimento al grande affetto che c'è stato da parte del pubblico nonostante la delusione della partita pareggiata e del titolo andato ai rivali del Bayern Monaco.