Borussia Dortmund, Reus: “Totti e De Rossi ultime bandiere del calcio”

Le bandiere nel calcio sono sempre più rare. Ormai sono pochi i giocatori che giurano fedeltà ai loro club di appartenenza rinunciando a volte a ingaggi stellari. Si può dire senza ombra di dubbio che Marco Reus è fra questi. Il giocatore ha parlato al Die Welt giurando amore al suo club: “Qui ho tutto per essere felice: la mia casa, la mia famiglia, la mia squadra. Sarà sempre più difficile trovare persone come me e Thomas Muller in futuro”. Un omaggio anche al connazionale che, come lui, non ha mai avuto l’intenzione di lasciare il Bayern Monaco.

TOTTI E DE ROSSI – Durante l’intervista Reus ha fatto riferimento all’Italia individuando quelle che, secondo lui, sono state le ultime bandiere del nostro calcio: “Penso subito a Francesco Totti e Daniele De Rossi della Roma. Penso che questi giocatori che restano in un club per oltre dieci anni saranno sempre più rari in futuro“.