Borussia Dortmund, Sancho ci ricasca: ritardo alla riunione tecnica pre-Barcellona

Talento sconfinato in campo, qualche problemino al di fuori. Questo il ritratto perfetto di Jadon Sancho, talentuoso attaccante del Borussia Dortmund già in passato protagonista di condotte disciplinari non proprio perfette. E adesso, come riporta la Bild, l’inglese ci sarebbe ricascato prima della gara di Champions League contro il Barcellona, poi vinta dai blaugrana con il punteggio di 3-1, con la rete dei tedeschi segnata proprio dallo stesso Sancho.

RITARDO – L’attaccante si sarebbe presentato in ritardo alla riunione tecnica pre-gara, scatenando la rabbia del tecnico Lucien Favre. E sarebbe proprio questo il motivo per il quale l’inglese sarebbe stato inserito solamente nella ripresa.