Borussia Dortmund, Sancho da record e dedica per Bryant

Jadon Sancho da record nel 5-0 rifilato all’Union Berlino dal Borussia Dortmund. L’inglese è andato a segno per primo durante il match divenendo il giocatore più giovane in assoluto a segnare 25 gol in Bundesliga.

Un record che lo stesso calciatore non ha potuto non festeggiare, in campo e fuori. Subito la rete, infatti, esultanza con celebrazione molto particolare per Sancho: la dedica è per il cestista Kobe Bryant tragicamente morto nell’ormai noto incidente in elicottero. L’attaccante giallonero ha esultato mostrando con le mani il numero 24 e dedicando il gol proprio all’ex giocatore di pallacanestro. Anche dopo la gara, sulla propria pagina Twitter, Sancho ha condiviso quei momenti speciali con i propri sostenitori e followers: “Che prestazione da parte della squadra! Felice di aver fatto la storia diventando il giocatore più giovane a segnare 25 gol in Bundesliga. Mamba Mentality. 24”.