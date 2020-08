Borussia Dortmund, Sancho giura amore: “Posso essere una guida per i più giovani”

Jadon Sancho resterà al Borussia Dortmund nella prossima stagione e non solo. Dopo le tante voci di mercato che accostavano il talento del club tedesco al Manchester United, ecco l’annuncio del ds Zorc sul futuro dell’inglesino: rinnovo di contratto e rumors messi a tacere. Come se non bastasse, a distanza di poche ore, sono arrivate anche le prime dichiarazioni del diretto interessato che a margine di una partita amichevole pre-season, ha affermato di voler essere da guida per i giovani del club.

Sancho: “Posso essere una guida per i più giovani”

Come riporta talkSport, Sancho ha rilasciato alcune parole importanti sul suo futuro al Borussia Dortmund: “Amo giocare con questa squadra. Siamo davvero un grande gruppo”, ha detto il calciatore classe 2000. “Abbiamo tanti calciatori molto giovani che possono fare bene. Per me è un piacere condividere il campo con loro. Anche io ho vissuto quello che stanno vivendo loro. Sono arrivato qui a 17 anni e qualcuno di loro ha quell’età se non più giovane. Io ho attraversato quel momento e posso insegnar loro quello che è giusto e quello che è sbagliato. Posso essere una guida per i più giovani”. Insomma, da partente a punto fermo ed esempio per il gruppo. Non male il ‘salto’ di Sancho in queste ore…

