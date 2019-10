Borussia Dortmund, Sancho paga caro il ritardo: pesante multa da 100mila euro

Tutto come previsto, anche se forse Jadon Sancho non si aspettava una sanzione così cara. Il Borussia Dortmund, infatti, ha deciso di multare il giocatore classe 2000 in seguito al ritardo dal ritorno dalle Nazionali.

Il calciatore inglese era tornato con un giorno di ritardo rispetto a quanto concordato con il club tedesco e per questo è stato multato. Stando a quanto riporta AS, il Borussia Dortmund ha deciso di infliggere al giocatore una sanzione di 100 mila euro. Per Sancho, non si è trattato di un episodio isolato, ed ecco perché la società ha stabilito una cifra più alta del solito. Dopo l’esclusione, sempre per punizione, dall’ultima sfida di campionato contro il Borussia Monchengladbach, però, il giocatore farà ritorno nell’undici del tecnico Favre per la sfida di Champions League contro l’Inter di mercoledì sera.