Borussia Dortmund-Schalke 04 da record… in Spagna

La Bundesliga è tornata. Le partite del massimo campionato tedesco, ma anche quella della seconda divisione, hanno riportato il pallone nelle case delle persone. Un successo incredibile per numero di spettatori. Cifre record mai viste prima. In modo particolare la partita tra Borussia Dortmund-Schalke 04, giocata lo scorso sabato, è stata la partita di Bundesliga più seguita… in Spagna.

Borussia Dortmund-Schalke 04 da record

Il poker con il quale il Borussia Dortmund ha steso i rivali dello Schalke 04 nel derby della Ruhr è da record. Non tanto per le quattro reti siglate, quanto per le persone che hanno assistito alla sfida. Curioso come in Spagna, nella storia di Movistar + non si era mai registrato un dato così elevato. Lo ha annunciato la stessa rete privata spagnola in una nota affermando che la partita ha avuto un seguito simile a quello di una gara dell’Atletico Madrid, del Valencia o del Siviglia. Infatti, stando ai dati raccolti, il ritorno del calcio giocato in Germania è stato accolto in modo eccellente dai tifosi spagnoli e non solo. Il pubblico che ha seguito il match in cui ha giocato e segnato Haaland era circa il 400% in più rispetto alla partita di Bundesliga più seguita della stagione.