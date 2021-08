Borussia Dortmund, terza maglia senza stemma e i tifosi insorgono

I tifosi del Borussia Dortmund, hanno manifestato il loro mal contento, riguardante la terza divisa della squadra tedesca.

Alcuni club tedeschi in questi giorni stanno presentando le nuove maglie per la stagione 2021/22. I tifosi a volte si dividono: c'è chi è soddisfatto delle novità che gli sponsor tecnici apportano alle casacche, ma anche ci sono i critici. E' il caso del Borussia Dortmund dove la terza maglia non ha riscosso un plebiscito di consensi. La Puma ha usato lo stesso stile "progressivo" del Milan e del Manchester City, ma a differenza dei due club, quello tedesco ha respinto al mittente la maglia dopo le proteste dei tifosi.

ANTEPRIMA - Il motivo è semplice: la terza divisa del Borussia Dortmund, presenta il nome abbreviato del club (BVB 09) al centro, ma non lo stemma. I tifosi della squadra tedesca, hanno manifestato il loro dissenso in maniera decisa, sui social e il Borussia Dortmund, attraverso il profilo ufficiale Twitter, ha preso ufficialmente le distanze da quella maglia mostrata in rete e ha dichiarato che la vera terza maglia non assomiglierà alle immagini che stanno circolando sul web, in queste ore.