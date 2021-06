Borussia Dortmund, treni gratis ai tifosi per arrivare allo stadio

Il Borussia Dortmund tende una mano ai propri tifosi: treni gratuiti per raggiungere lo stadio

Il Borussia Dortmund è uno dei club più all’avanguardia al mondo. Non solo per la gestione sportiva, ma anche per la promozione di iniziative che tendano una mano ai tifosi, proprio come quella proposta nella giornata odierna. Il club giallonero, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che permetterà ai propri abbonati di raggiungere gratuitamente il Signal Iduna Park, stadio della squadra, dalla regione Renania Settentrionale-Vestfalia, estendo il raggio d’azione del cosiddetto “KombiTicket”. L’abbonamento permetterà dunque ai tifosi di muoversi gratis via treno in tutta la regione durante i giorni di gara. Carsten Cramer, managing director del club, ha commentato così l’iniziativa: “Da un lato, l’estensione del KombiTicket a tutta la regione è naturalmente un servizio per i fan che vivono al di fuori dell’area Reno-Ruhr. Ma anche l’aspetto della sostenibilità è particolarmente importante dal nostro punto di vista”.