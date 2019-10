Borussia Dortmund, troppi giocatori influenzati: niente abbracci e “5”, neanche dopo i gol!

Curiosità in casa Borussia Dortmund, dove non si vuole lasciar nulla al caso. Il tecnico Lucien Favre, stando a quanto riportato dalla Bild, si sarebbe stufato dei tanti giocatori influenzati in rosa: parliamo di Roman Bürki, Marco Reus e Mario Götze, uno in fila all’altro indisponibili per qualche linea di febbre. Ecco, si vuole evitare che l’andazzo continui, per questo il tecnico ha deciso di vietare abbracci fra i giocatori o “cinque” per esultare, sia in allenamento che in partita, così da non contagiare gli altri. Insomma, i gialloneri stanno facendo molto bene sia in Bundesliga che in Champions League, tolta l’ultima sconfitta con l’Inter, per cui Favre non vuole che qualcosa intacchi questo momento positivo da parte della sua squadra.