Borussia Dortmund, ufficiale: esonerato Favre

Terremoto al Borussia Dortmund dopo la sconfitta interna contro lo Stoccarda per 5-1. La società giallorossa ha comunicato sui propri canali social l’esonero dell’allenatore Lucien Favre. Il co-allenatore Edin Terzin subentrerà come allenatore ad interim. Anche il secondo vice allenatore di Favre, Manfred Stefes, è stato licenziato. Al fianco di Terzic, il tecnico U17 Sebastian Geppert e il talent coach Otto Addo.

Il Borussia in campionato nelle ultime tre partite ha collezionato due sconfitte e un pareggio ed è quinto in classifica della Bundesliga con 19 punti. La squadra è a cinque punti dal Bayern Monaco in testa. Favre ha assunto la guida del Borussia Dortmund nel 2018. Un anno dopo, la squadra guidata dallo svizzero vinse la Supercoppa tedesca.