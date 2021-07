Borussia Dortmund, Watzke: “Al Psg sanno come aggirare le regole…”

Durissime le dichiarazioni del Direttore generale del Borussia Dortmund, il quale ha attaccato il modo di operare del PSG sul calciomercato.

ATTACCO - Già nell'estate del 2017 il PSG era entrato nell'occhio del ciclone, per aver concluso nella stessa sessione di mercato, gli acquisti di Neymar e Mbappe, per una cifra complessiva superiore ai 400 milioni di Euro. Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, in un'intervista a Sky Sports Germany non le ha mandate a dire alla società di proprietà dello sceicco Al-Khelaïfi: "Se dovessi salutare l’Emiro del Qatar ogni settimana… non farebbe per me, preferisco stare dove sono. Quando gli stati giocano un determinato ruolo, hanno molte opzioni per aggirare certe cose. In questo caso sono d’accordo con il Bayern: i club tedeschi devono prendere una posizione ferma sul FFP o lo seguono tutti o si sospende del tutto".