Borussia Dortmund, Watzke blinda Sancho: “Rimane con noi”

Jadon Sancho è sicuramente uno dei talenti più cristallini del nostro calcio. Il classe 2000 è ambito da parecchi top club europei e la valutazione del giocatore è piuttosto alta. Secondo il sito Transfermarkt, specializzato in calciomercato il cartellino di Sancho ha un valore di 120 milioni di euro. Una cifra abbordabile per pochi, ma è probabile che quest’estate possa scatenarsi un’asta tra le big europee per il giocatore.

NON SI MUOVE! – Sancho in questa stagione ha già centrato la tripla doppia, per usare un termine cestistico: 22 presenze, 14 gol e 15 assist. Numeri impressionanti che fanno riferimento solo al campionato. Se contiamo anche le coppe i gol salgono a 17 e gli assist a 18. Un vero e proprio patrimonio del club del quale Watzke non vuole proprio fare a meno. Il direttore generale del Dortmund ha parlato così ai microfoni della BBC Sport: “Non credo che voglia andare via. Ne discuteremo con gli agenti, non è una questione di soldi, non ci sono problemi in questo senso. Noi vogliamo che resti per conquistare trofei, ed è più facile ottenere ciò con Jadon in squadra”.