Borussia Dortmund, Watzke: “Se non si gioca, la Bundesliga fallirà”

Il 30 aprile in Germania si deciderà se il campionato potrà proseguire o meno. Durante l’assemblea del 23 aprile, il presidente delle DFL Seifert ha spiegato quali sarebbero i passi per tornare piano piano alla normalità. La data per la ripresa del campionato era fissata per il 9 maggio, ma lo stesso numero uno ha spiegato che l’ultima parola spetta al Governo.

FALLIMENTO – L’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato del possibile futuro della Bundesliga in caso il campionato non dovesse ripartire. Queste le sue parole a Sky Tv: “La Bundesliga fallirà se continueranno queste misure sanitarie e non si riprenderà con le porte chiuse. Si tratta di salvare il calcio. Facciamo il possibile per cercare di tornare al lavoro e non vogliamo assolutamente un trattamento speciale”.