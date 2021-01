Borussia M’ Gladbach, Embolo fugge dal tetto inseguito dalla polizia dopo festa illegale

L’attaccante del Borussia Mönchengladbach Breel Embolo inseguito dalla polizia è scappato attraverso il tetto dopo aver partecipato a una festa non legale per mancato rispetto delle norme anti Covid. Lo riferisce il tedesco Bild. Per l’accaduto il suo club, aveva deciso di sospenderlo e di reintegrarlo soltanto dopo due tamponi negativi. Ma come sono andate le cose? Le scene descritte dalla Bild sono da film poliziesco. Secondo il racconto, infatti, il 23enne svizzero avrebbe preso parte a una festa con diverse persone, sfuggendo a tutte le regole vigenti per combattere il coronavirus. Una volta che la polizia è giunta sul posto in cui si stava svolgendo il party, il calciatore sarebbe fuggito dalla finestra raggiungendo un secondo appartamento. Le forze dell’ordine non si sarebbero comunque perse la fuga di Embolo, riuscendo a intercettarlo. Il diretto interessato ha smentito il racconto del giornale tedesco… «Ho sbagliato, è vero, e non ho rispettato le leggi per combattere il Covid, ma non è vero che ho partecipato alla festa. Ero solo nelle vicinanze del luogo nel quale si è svolta la festa». Lo riporta tio.ch.

Getty Images