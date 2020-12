Borussia M’Gladbach, figlio Thuram che ha sputato all’avversario squalificato per 5 turni più pesante multa

L’attaccante del Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram, figlio del difensore francese Liliam Thuram, è stato squalificato per cinque partite dal giudice sportivo tedesco. Il giovane calciatore durante la partita del 13° turno di Bundesliga con l’Hoffenheim (1: 2), ha sputato contro il giocatore avversario Stefan Posch . Per questo è stato espulso. Oltre alla squalifica, Thuram sarà multato di euro 40.000. Il Borussia ha anche deciso di punire il giocatore: il club ha imposto una multa al francese equivalente a uno stipendio. Thuram si è scusato con i suoi compagni di squadra e Posch. Il calciatore ha sottolineato che questo comportamento non corrisponde alla sua natura e ha espresso la sua disponibilità ad accettare qualsiasi punizione.