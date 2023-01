Borussia Mönchengladbach, definitivo no al Bayern per Sommer

Per i campioni di Germania adesso non resta che il secondo di Neuer

Il direttore sportivo del Borussia Moechengladbach, Roland Virkus, ha respinto definitivamente oggi le avances del Bayern per il portiere Yann Sommer che è in scadenza. "Non rinunceremo a lui adesso. Lo abbiamo detto anche al Bayern", riporta "Rheinische Post". Nella ricerca di un nuovo portiere, il Bayern è ormai a corto di tempo perché la seconda metà della stagione inizia il 20 gennaio. Probabile adesso che a difendere la porta del Bayern sia il secondo di Neuer, Sven Ulreich.