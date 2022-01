Borussia Mönchengladbach, ds Eberl: “Lascio l’incarico, devo pensare più a me”

Inattese dimissioni del ds Borussia Mönchengladbach che ha spiegato il motivo

Max Eberl non è più il direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach. Oggi in una conferenza stampa molto attesa, lo stesso Eberl, assieme al presidente Rolf Konigs, il vicepresidente Rainer Bonhof e l'amministratore delegato Stephan Schippers ha spiegato perchè lascia l'incarico. “Ho rinnovato il mio contratto 13 mesi fa e non avrei mai pensato che sarei stato seduto qui oggi a dover rinunciare. Sono una persona che dà il 100% in tutto quello che fa. L'ho fatto per 13 anni come direttore sportivo ma adesso devo concentrarmi su me stesso per una volta nella vita. Ho preso questa decisione ma non per andare in un altro club. Per ora non voglio avere niente a che fare con il calcio. Sono solo esausto, perché sono stanco, perché non ho più la forza per fare questo lavoro. Il club ha fatto davvero di tutto per convincermi a restare. Mi ha aperto tutte le porte, mi ha dato ogni opportunità per guadagnare tempo, per calmarmi, per continuare", ha concluso Eberl - ma devo tracciare la linea. Ho raggiunto il punto in cui dico 'Devo uscire, devo stare attento.'". Eberl, ex difensore, ha giocato 146 partite con il Gladbach tra il 1999 e il 2004, e nel 2008 è diventato direttore sportivo.