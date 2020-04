Borussia Mönchengladbach, svelata per errore la maglia della prossima stagione

Non è ancora chiaro quale sponsor ci sarà la prossima stagione sulle maglie del Borussia Mönchengladbach ma adesso è chiaro quale sarà la terza divisa svelata per errore da un fanshop del club tedesco. Naturalmente è bastato uno screenshot per fare scattare il tam tam sui social di tutti i tifosi. Dopo qualche minuto la maglia è sparita dal negozio virtuale. Il colore della maglia è verde luccicante con lo scopo di commemorare la storia della città di Mönchengladbach come paese tessile. Per la prima volta dal 2008, ci sarà una maglia ufficiale senza il logo Postbank per un breve periodo. Parte del ricavato andrà in beneficenza.